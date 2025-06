„Europa“ prangt da in arabischen Lettern über der orientalisch gestalteten Bühne. Im Jahr 2666 herrscht der „Islamische Staat Europa“ übers Abendland. Seine Königin, Aliah, schläft jede Nacht mit einem neuen weißen Mann, anschließend lässt sie diese töten. Die Unersättliche wirft sie einer riesigen schwarzen Sci-Fi-Spinne zum Fraß vor, die immer wieder effektvoll herabschwebt. So sehr Ayub in ihren Filmen einem Realismus mit natürlich anmutenden Dialogen anhängt, so sehr schöpft sie als Theaterregisseurin aus dem Vollen: Tanzeinlagen mit Pop von Rednex („Cotton Eye Joe“) bis Britney Spears („I’m a Slave 4 U“), Nebelschwaden, Strobo-Effekte, Live- und Tiktokvideos, Kulissenwechsel, kurz: „tausendundeine Idee“, wie der KURIER schon bei der Berliner Uraufführung im Februar befand.

© Apollonia T. Bitzan Erdrückend dominant: Bühnenbildnerin Nina von Mechows Monstermarionette einer Schwarzen Witwe

Der – auch in anderen Kritiken – bemängelte Umstand, dass zu viel angeteasert und mit zu wenig Tiefgang ausgestattet wird, wurde seitdem nicht wesentlich behoben. Man wird das Gefühl nicht los, dass Ayub sich nur ein einziges Mal ins Theater bemühen und daher alles reinpacken wollte, was ihr dazu einfällt. Nach einer guten Stunde stellt sich Ermüdung ein – oder in Anlehnung an einen Werbespruch: Der Orient-Express fährt nicht mehr in den Tunnel. Der Ausflug unter die Gürtellinie ist berechtigt – denn der Ton deses 105-minütigen Abends ist mächtig und prächtig derb, vor allem wenn ihn die Neuköllner Rapperin addeN anschlägt. Sie verleiht ihrer männerverschlingenden Aliah ein wahres Schandmaul, diese Tour de F-Wort sorgt immer wieder für berechtigte Lacher.

© Apollonia Theresa Bitzan / Apollonia Theresa Bitzan Georg Friedrich als orientalisch gewandeter Alteuropäer - hier nicht aus Berlin, sondern aus Wien Floridsdorf.