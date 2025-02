Kurdwin Ayubs "Weiße Witwe" an der Volksbühne: Tausendundeine Idee

Die Absolventin der Akademie der bildenden Künste in Wien durfte sich auch ihr Team zusammenstellen. Nina von Mechow, Bühnenbildprofessorin ebendort, konstruierte ihr eine formatfüllende Spinne als Monstermarionette in Laubsägen-Ästhetik mit leuchtenden Augen und einem Hinterleib aus Korbgeflecht. Die Schwarze Witwe tötet bekanntlich das Männchen nach der Paarung.

Der devote Eunuch (Benny Claessens) und die zackige Soldatin Jessica (Zarah Kofler) haben alsbald Mühe, Männerfrischfleisch zu akquirieren. Aber dann bietet sich – wie Scheherazade – ein „alter weißer Mann“ an. Er erzählt die Geschichte der revoltierenden „Weißen Witwe“ aus dem Jahr 2004 und endet einfach, wenn er müde ist. So bleibt er am Leben.

Kasperl aus Floridsdorf

Georg Friedrich kommt als kauziger Kasperl aus Floridsdorf im Sultanskostüm ziemlich gut an in Berlin. Zusammen mit Benny Claessens gibt er ein Rüpel-Paar in Shakespeare’scher Tradition. Doch er bleibt als Lachnummer weit unter seinen Möglichkeiten. Schauspielerisch zu brillieren versteht einzig Samirah Breuer: Als Aliahs Tochter Cezaria findet sie es gar nicht gut, was ihre Mama macht. Ayub bedient sich dabei an der griechischen Tragödie: Cezaria, ein Kind der Gegenwart, will das Volk von der Tyrannei befreien – und predigt Menschlichkeit.

Der Kreislauf der Gewalt wird aber keineswegs durchbrochen. Der weiße Mann offenbart sich als das personifizierte Böse, die geile Königin endet als Sexpuppen-Leiche, auch die Tochter muss dran glauben. Nebenbei dekliniert Kurdwin Ayub einige Klischees durch – über Religion und Orient. Und sie reflektiert mehrfach ihr eigenes Schicksal als Frau mit Migrationshintergrund, die sich gefälligst so und so zu verhalten habe. Cezaria fungiert dabei als ihr Alter Ego.