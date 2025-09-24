Gärtank für das Noch-Nicht-Etablierte: Kunstzeitschrift "springerin" ist 30

Mitte der 1990er-Jahre verbrachten kulturell interessierte Studierende viel Zeit am Fotokopierer. Denn in der akademischen Welt hatte sich ein Strang theoretischen Denkens herausgebildet, der nicht nur etablierte Kunst, sondern auch Underground-Phänomene und Innovationen wie das Internet zu analysieren wusste: Theorie war hip geworden.

Die Kunstzeitschrift, die sich im Gründungsjahr 1995 noch Springer nannte und sich drei Jahre später – aus markenrechtlichen Gründen, aber auch im Zuge einer erhöhten Sensibilität für Genderfragen – in springerin umbenannte, entstand in diesem Milieu. Und auch wenn der Copy-Paste-Mechanismus im Internet den Fotokopierer inzwischen ersetzt hat, erscheint sie immer noch auf Papier, vierteljährlich.