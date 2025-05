Kunstsendeplätze

Zeitgenössische bildende Kunst ist selten ein Quotenbringer, und so wird sie im Fernsehen gern auf schlechte Sendeplätze verräumt – wenn man dazu überhaupt etwas sendet.

Dieser Umstand verhält sich umgekehrt proportional zum Sendungsbewusstsein mancher Kunstschaffender, die oft sehr ambitioniert sind, ihr Tun auch im Bewegtbild zu dokumentieren. Nicht alles, was so entsteht, ist megaspannend – doch es ist schade, wenn es erst im Zuge retrospektiver Ausstellungen (aktuell etwa in der Schau zu Christa Hauer in der Landesgalerie Krems) Publikum erreicht.

Dass der Sender W24 jetzt jeden Montag ein Künstlerporträt sendet – zum Auftakt gab’s VALIE EXPORT, die am 17. Mai 85 wird – ist immerhin ein Signal. Nach Vorführterminen der tollen Künstlerinnen-Doku „Verwegen. Mutig. Radikal“ sucht man derzeit leider vergebens. Der Titel darf Programmverantwortlichen aber gern als Motto dienen.