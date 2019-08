Kunstsammler Franz Hauer: „Eigentlich schön, so Bilder an der Wand“

Dennoch erzählt die Schau nicht von der Exklusivität, sondern von der Durchlässigkeit der Kunstwelt: Denn Hauer war die Kunst keineswegs in die Wiege gelegt, er entdeckte und erforschte sie aus eigenem Antrieb.

Der in ärmlichen Verhältnissen in der Wachau Geborene begann seine Berufslaufbahn als Hausknecht, 1894 trat er bei seinem Schwager ins Griechenbeisl ein, 1897 übernahm er die Gaststätte. Sie lief so gut, dass Hauer zehn Jahre später eine Villa, ein Zinshaus und ein Landhaus sein eigen nennen konnte.

Als er in seinen Gemächern eines Tage Landschaftsgemälde aufgehängt hatte, soll Hauer gesagt haben: „Eigentlich schön, so Bilder an der Wand“. Von da an war es um ihn geschehen: Hauer besuchte Ateliers, protegierte Künstler (insbesondere Albin Egger-Lienz), trat als Leihgeber bei wichtigen Ausstellungen auf. Nachdem er Villa und Landhaus verkauft hatte, baute er sein Haus in der Döblinger Silbergasse zum Privatmuseum aus.