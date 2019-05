Kunstauktionen: Mensch-ärgere-dich-nicht für Milliardäre

Zwei Felder vor!

Nun also die Auktionswoche im Mai 2019: Koons rückt zwei Felder vor (er überholt Hockney mit 91, Mio Us-$ als teuerster lebender Künster). Claude Monet, dessen berühmte Seerosen-Motive sich auch schon mal schlecht verkaufen, rückt über die 100-Millionen Marke (110 Millionen US-$ für das Gemälde Heuhaufen/ "Meules"). Mark Rothko und Francis Bacon, die auch schon mit spektakuläreren Werken zur Auktion kamen, rücken mit 50 Millionen ein Feld vor. Robert Rauschenberg, ein bisher eher seltener Gast in Top-Auktionen, rückt mit 88.8. Millionen US-$ für sein Werk "Buffalo II" drei Felder vor, ebenso Louise Bourgeois, deren "Spinne" mit 32 Millioenn US-$ einen neuen Rekord markiert.

Die Zahl der Spielfiguren bleibt weiterhin überschaubar, sowohl, was die Künstlerfiguren als auch was die Markt-Akteure angeht. Die Kunstwelt im weiteren Sinn hat von dem Spiel reichlich wenig: Die noch lebenden Künstler partizipieren nicht nennenswert von den in der Auktion erzielten Top-Preisen, Museen sind mit ihren verhältnismäßig winzigen Budgets vom Mitspielen ausgeschlossen. Allein das San Francisco Museum of Modern art (SFMOMA) nutzte die New Yorker Auktion als Geldquelle, indem es sein unbetiteltes Rothko-Gemälde von 1960 um 50 Millionen verkaufte. Eine nicht unumstrittene Entscheidung, die dem Haus nun aber ermöglichen soll, viel neue Kunst zu kaufen - eher nicht bei High-End-Auktionen.