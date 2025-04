Trump sucht Bildhauer für seinen "Nationalen Park der Helden"

Bis zu den 250-Jahr-Feiern der US-Unabhängigkeitserklärung im Juli 2026 soll der "Heldenpark" fertig sein - wobei unklar ist, wo er sich genau befinden soll. Die Idee dazu hatte Trump bereits am Ende seiner 1. Amtszeit - nur Tage vor der Amtseinführung von Präsident Joe Biden - in einem Dekret festgeschrieben: Darin wetterte er dagegen, dass Monumente einem "Anti-Amerikanischen Extremismus" zum Opfer gefallen seien und man Amerikanischen "Geist der Wagnis und der Beharrlichkeit" wieder Denkmäler setzen müsse.

Trump hatte zuletzt die Kontrolle über das "Kennedy Center", das kulturelle Zentrum für darstellende Kunst, in Washington D. C. an sich gerissen und dabei diverse Absagen von Künstlerinnen und Künstlern provoziert. Die überwiegend staatlich finanzierte "Smithsonian Institution", die mehrere Museen betreibt, musste unter dem Druck der Administration ihre Diversitätsprogramme einstellen und zahlreiche Mitarbeitende freisetzen. In einer Erhebung der Agentur Reuters erklärten allerdings 66% der Befragten, mit der Kontrolle über kulturelle Einrichtungen durch den Präsidenten nicht einverstanden zu sein.