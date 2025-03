Jedem das Unsere: Der große Streit ums Geld in der Steiermark

Dicke Luft herrscht in der Steiermark. Nicht so sehr ob der Feinstaubbelastung im Grazer Kessel, weil die Freiheitlichen den 100er auf der Autobahn gekippt haben. Sondern weil das Geld fehlt – ganz besonders in der Kultur.

Nonchalant gestand Günter Riegler, der Grazer Kulturstadtrat (ÖVP), kürzlich in der Kleinen Zeitung ein, dass es „Kürzungen von 1,8 Millionen Euro im Subventionstopf für die freie Szene“ gibt. Daher sei – Pech aber auch – „echtes Fair Pay“ nicht möglich. Die Kunstschaffenden dürfen sich also weiter selbst ausbeuten. Sollte es einen Aufschrei der Entrüstung gegeben haben: In Wien war er nicht zu vernehmen. Vielleicht gab es auch keinen, weil KPÖ und Grüne mit der ÖVP die Stadt regieren.