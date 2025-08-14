Künstler Herbert Brandl erhält Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof

Der am 27. Juli verstorbene Maler Herbert Brandl erhält ein Ehrengrab der Stadt Wien am Zentralfriedhof. Freunde und Wegbegleiter können sich am kommenden Montag (18. August) zwischen 11 und 13 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Aufbahrung in der Halle 2 verabschieden. Die Trauerfeier findet laut Bestattung Wien danach im engsten Kreis statt. Die Einsegnung macht der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler. Das gaben die Bestattung Wien und die Galerie nächst St. Stephan/Rosemarie Schwarzwälder, die das Werk des Künstlers über lange Zeit vertrat, in Aussendungen bekannt.