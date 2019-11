Kruder und Dorfmeister: Ufz, ufz, ufz? Uff, uff, uff!

Um Himmels Willen, das ist auch schon wieder 25 Jahre her. Zwischen Falco und Andreas Gabalier konnte man Mitte der 1990er ein paar wunderbare Monate lang in Wien an der musikalischen Speerspitze herumtanzen. Kruder und Dorfmeister, die heimischen Downbeat-Weltstars, machten es möglich. Und was Baywatch, Star Wars, Star Trek, Beverly Hills 90210 und all die anderen können, das können K&D auch: Am Montagabend war Zeit für ein Revival, die beiden legten in den Hallen des Konzerthauses zum 25-Jahr-Jubiläum ihres Debüts wieder gemeinsam auf. Aber hallo, da muss man doch dabeisein, Schatz, wollen wir mal wieder ausgehen?