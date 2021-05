Kritik zu "Nomadland“: Frances McDormand als Witwe im Wohnwagen

Fren beginnt im vereisten Nevada und durchquert South Dakota, Nebraska, Arizona, Kalifornien – also den amerikanischen Westen. Sie übernimmt Putzarbeiten in Campinganlagen, schuftet in Küchen und friert im Auto.

Unterwegs trifft sie auf zahlreiche andere ausgemusterte Pensionistinnen und Pensionisten. Auch sie reisen als Arbeitsnomaden im Camper durch die Bundesstaaten, helfen zu Weihnachten bei Amazon als Paketpacker aus und sitzen ums Lagerfeuer, ehe sie weiter ziehen.

Zhao basierte ihren Film auf den Recherchen der Journalistin Jessica Bruder, die in einem Buch ihre Erfahrungen mit „modernen Nomaden“ auf Arbeitssuche niederschrieb. Einige ihrer Protagonisten und Protagonistinnen spielen sich in „Nomadland“ selbst: Sie heißen Linda May, Swankie oder Bob Wells, sind weißhaarige alte Damen und Herren mit herzzerreißenden Lebensgeschichten und wurden von Zhao nahtlos ins Schauspielensemble eingefügt.