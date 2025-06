Die Klanggewalt eines Serienmörders: Miroslav Srnkas "Voice Killer"

Das Verstörende an dieser Produktion ist nicht nur das Thema, sondern, dass sie direkt an die vorangegangene anschließt. Im Mai zeigte Regisseurin Ilaria Lanzino in Francesco Gasparinis „Hamlet“-Vertonung, wie ein junger Mann zum Amokläufer wird. Und jetzt die wahre Geschichte des Mörders Edward J. Leonski, der 1942 als amerikanischer Soldat mit seiner Einheit in Melbourne stationiert wurde und dort drei Frauen ermordete. Tom Holloway, einer der führenden Dramatiker Australiens, schrieb das Libretto.