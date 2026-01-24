Salzburg: "Zauberflöte" szenisch überdreht, musikalisch qualitätsvoll

Ein Mann liegt leidend schwerkrank im Bett. Es ist Mozart, kurz vor seinem Tod. Er liegt in seiner Wohnung im Delirium und imaginiert die Aufführung seiner parallel am Theater an der Wieden 1791 laufenden Oper, die er selbst nicht mehr dirigieren kann: So lässt Rolando Villazón die „Zauberflöte“ im Haus für Mozart pantomimisch beginnen, noch bevor die Musik anhebt, und nimmt dabei Bezug auf eine Biografie von Henri Stendhal.

Der Intendant der Mozartwoche und Sänger hat im 70. Jubiläumsjahr des Festivals rund um den Geburtstag von Wolfgang Amadé am 27. Jänner selbst die Inszenierung dieser Oper, die eine fast 200-jährige Aufführungspraxis aufweisen kann, übernommen. In einem zeitlosen Setting ist Mozarts Wohnung mit einem Klavier, einer beweglichen und leuchtenden Uhr sowie Kästen (Bühne: Harald Thor) angedeutet.

Aus diesen wenigen Versatzstücken erscheinen oder verschwinden immer wieder die anderen Figuren in bunten Fantasiekostümen (Tanja Hofmann). Mozart bleibt den ganzen Abend omnipräsent, er komponiert das „Requiem“, beobachtet nicht nur das Geschehen, sondern greift auch immer wieder ein. Auch seine Frau Constanze und seine Kinder schwirren herum. Kurz vor dem Finale stirbt er im Bett, wird dann unter den Klängen des abrupt einsetzenden „Lacrimosa“ aus seinem Requiem, im Leichentuch hochgezogen, um dieses dann abzustreifen und im roten Mozartkugellook in der Luft herum zu zappeln und Purzelbäume zu schlagen.