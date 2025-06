"Robin Hood" bei den Festwochen: Ein zauberhaftes Plädoyer für Solidarität

Von Susanne Zobl

Kinder sind meist die strengsten Kritiker. Sie geben sofort zu verstehen, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Schulvorstellungen sind gute Gradmesser. Wenn nicht einmal ein Flüstern zu hören ist, kommt das Stück gut an. Noch besser aber, wenn nach jeder Szene zurecht applaudiert wird – wie bei der Festwochen-Aufführung von „Robin Hood“, einer Produktion des Zürcher Schauspielhauses, im Volkstheater.

Performerin Wu Tsang hat die Geschichte des Helden, der sich für die Unterdrückten einsetzt, mit ihrem Kollektiv Moved by the Motion als packende Fabel in Szene gesetzt. Die Unterdrückten sind bei ihr Eichhörnchen. Robin Hood ist wie in der Zeichentrickverfilmung von Disney ein Fuchs, seine Gefährtin Mariam (Yéniou Avognon) ein Wüstenfuchs. Little John ist ein Grizzly. Die armen Eichkatzerln müssen für den Sheriff, einem beschränkten Hund, schuften. Der wiederum steht unter der Fuchtel der Katze Brütsie, die ihn mit einer Intrige beim Herrn anschwärzt.