Vorweihnachtlicher Opernzauber in München mit Rimski-Korsakow

Von Helmut Christian Mayer Schon vor Beginn ist die Bühne voll mit Menschen. Es sind Dorfbewohner, die eine mehrstöckige Zirkusmanege bevölkern. Jubel schwillt an, als der Dirigent erscheint, dieser steigert sich noch mehr, als der Teufel persönlich auftritt – als Zirkusdirektor. Seine Hörner sieht man nur, wenn er den Zylinder lüftet. Die glitzernden Schuhe der Zarin werden im Chor schon herumgereicht. Der Schnee rieselt aufwärts und man ist sofort mitten im Dorfleben, wo viel gefeiert wird. Bei der „Nacht vor Weihnachten“ von Nikolai Rimski-Korsakow, diese Opernrarität wird derzeit an der Bayerischen Staatsoper in München gezeigt, wird von Dorfleuten, einer Hexe, einem Teufel, einer Zarin und einem Liebespaar erzählt. Sie will ihn allerdings nur heiraten, wenn er ihr die Schuhe der Zarin beschafft, was mit Hilfe des Teufels schließlich gelingt. Das Werk nach Gogol ist eine Mischung aus russisch-ukrainischen Märchen, es verquickt christliche mit heidnischen Themen und hat ein Happy End.

Wimmelbild Wenn man Barrie Kosky engagiert – er inszeniert zum siebenten Mal am Haus – bekommt: Eine schillernde Revue, die nach der Pause noch mehr Fahrt aufnimmt und zum Wimmelbild wird, mit schrägen Kostümen (Klaus Bruns), einem ebensolchen Bühnenbild (Klaus Grünberg), permanente Bewegung – nur selten ein bisschen zu effekthascherisch und verblödelt – und hinreißenden Tanz (Choreographie: Otto Pichler). Wobei die Ballettnummern ungemein fantasievoll sind und erstaunlich akrobatische Aktionen vollführt werden.