Donizetti in Klagenfurt: Liebe und Zaubertrank im Nobelhotel

Von Helmut Christian Mayer

Mit leichten perlenden Tönen, großer Exaktheit bei allen Koloraturen und Spitzentönen und zudem immer mit tiefem Ausdruck: Alice Rossi ist in „L’elisir d’amore“ von Gaetano Donizetti am Stadttheater Klagenfurt sängerisch eine Klasse für sich. Die junge Italienerin spielt aber auch die Adina, die hier eine Hoteldirektorin ist, sehr resolut und kapriziös.

Es ist immer wieder erstaunlich, mit welch überwiegend hochstehender sängerischer Qualität die Landesbühnen, so auch das Stadttheater Klagenfurt, aufwarten können. Denn auch das übrige Gesangsensemble kann sich hören lassen: Der Aufreißer Sergeant Belcore ist sehr an Adina interessiert und will sie sogar heiraten. Oleh Lebedyev singt ihn mit geschmeidigem und profundem Bariton. Mit drei Soldaten stets im Schlepptau tritt er immer sehr angeberisch in einer Fantasieuniform auf. Aber der ständig um Adina verzweifelt schmachtende, etwas einfältige Nemorino, Kellner und Hausbursche des Hotels, kann diese letztlich vermeintlich wegen eines „Liebestranks“ gewinnen.

Der junge Aaron-Casey Gould punktet zwar mit hellem und höhensicherem Tenor, sollte sich allerdings sowohl szenisch als auch stimmlich das teils überzogene Outrieren angewöhnen, so auch beim unverwüstlichen Romanzen-Hit „Una furtiva lagrima“.