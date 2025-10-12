Markus Poschner: Mit Präzision durch Klangwuchten und vertonte Märchen

von Susanne Zobl

Die französische Komponistin Lili Boulanger war 19, als sie mit dem begehrten Kompositionspreis „Prix de Rome“ ausgezeichnet wurde. Das war 1913 eine Sensation, denn sie war die erste Frau, der diese Ehren und ein damit einhergehendes Stipendium in Rom zuteilwurden. Aufgrund eines tödlichen Leidens, das sie 25-jährig aus dem Leben riss, konnte sie ihren rasch erlangten Ruhm nicht wirklich auskosten. Ihr Werk geriet in Vergessenheit. Der Musikverein widmet ihr in dieser Spielzeit einen Schwerpunkt.

Ein ausdrückliches Plädoyer, Boulangers Musik aufzuführen, gab Markus Poschner mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien (RSO), dessen Chef er 2026 wird, und dem Wiener Singverein ab. Zunächst mit „einem buddhistischen Gebet“, das Boulanger als „Bitte um Frieden für das ganze Universum“ verstand.