Das Stück zur Stunde: „Extrablatt! Extrablatt!“ im Theater Scala

Während das Video von der Ermordung der Amerikanerin Renee Good in Minneapolis durch einen ICE-Polizisten im Internet die Welt verstört, demonstriert Bruno Max in seinem Theater Scala in der Wiedner Hauptstraße, dass Behördenwillkür, auch mit tödlichen Folgen, in den USA nichts Neues ist. Denn auch darum geht es in seiner Produktion „Extrablatt! Extrablatt!“. Das Original „Front Page“ von Ben Hecht und Charles MacArthur wurde mit Jack Lemmon und Walter Matthau verfilmt.

Kommunistenjäger Max verlegt das Geschehen in das Pressezimmer eines Strafgerichts in Chicago des Jahres 1951 (Bühne: Marcus Ganser). Sheriff Hartmann (Robert Notsch) hasst Kommunisten und kann es nicht erwarten, den roten Earl Williams (Felix Frank) auf dem elektrischen Stuhl hinzurichten. Reporter vertreiben sich die Wartezeit mit Kartenspielen und geben am Telefon ihre Geschichten an die Redaktion weiter.

Beklemmend? Das ist alles, was diese Zeit von unserer Gegenwart trennt. Journalisten, die gegen das System auftreten, können jederzeit verhaftet werden. Hildy Johnson und sein Boss Walter Burns beim Examiner können mit solchen Geschichten ihre Seiten füllen. Das klingt alles beklemmend.