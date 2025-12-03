Ausstellung: Hilft Künstliche Intelligenz dabei, Verdrängtes freizulegen?

„Lasst es mal gut sein.“ „Es ist keine große Sache.“ „Komm drüber hinweg.“

Man kennt solche Sprüche. Sie kommen häufig aus den Mündern von Menschen, die keine Lust haben, sich mit der mühsamen Aufarbeitung des Unrechts und der Grausamkeiten der Vergangenheit zu beschäftigen. Die gern einen „Schlussstrich“ ziehen wollen. In der Souterrain-Galerie der Secession sind solche Sprüche auf leuchtbunte Plastikbänder gedruckt – sie sollen an die Bänder erinnern, die zur Absperrung von Baustellen verwendet werden – oder von Tatorten.

Für die amerikanisch-nigerianische Künstlerin Mimi Onuoha, von der Secession für eine Solo-Schau eingeladen, war eine Baustelle, die sich als Tatort entpuppte, Anlass für eine vielschichtige Recherche, deren Ergebnis nun bis 22. 2. zu sehen ist. Beim Bau einer Schule in der Nähe von Austin/Texas, wo Onuoha lebt, stieß man 2017 auf ein Massengrab: 95 Personen, alle Afroamerikaner, waren dort scheinbar ohne das Wissen der lokalen Bevölkerung verscharrt worden. Es handelte sich um Zwangsarbeiter, die von Plantagenbesitzern aus Gefängnissen der Region „ausgeborgt“ worden waren. Die Praxis des „convict leasing“ war im US-Süden um 1900 gängig – in einer Zeit, in der Sklaverei offiziell abgeschafft war.