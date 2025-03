Wie Künstlerinnen und Künstler im Klimawandel Würde bewahren wollen

Der für nachhaltige Denkanstöße bekannte Christoph Thun-Hohenstein, bis vor kurzem Chef der Auslandskultur-Abteilung im österreichischen Außenministerium, entwickelte den Begriff und machte ihn zum Kristallisationskern eines Projekts, für das Kunstschaffende ihre Beiträge einreichen konnten – erstmals waren dabei Kooperationen von mehreren Kreativen gefragt. Die von einer Jury gekürten Arbeiten waren auf bestimmte österreichische Kulturforen in aller Welt maßgeschneidert – und sind nun in einer Gruppenschau im Wiener Künstlerhaus zusammengefasst.

Wenn alle Menschen das Recht haben, in Würde zu leben, muss auch der Natur ihre Würde zugestanden werden: Angesichts der massiven Umwälzungen infolge des Klimawandels ist das eine ohne das andere nicht zu haben. So ist grob die Idee der „Klimawürde“ oder „Climate Dignity“ umrissen.

Die Beiträge schlagen teils abstrakt-poetische Töne an, etwa im Fall des Videos „Interbeing“, das der Künstler Kay Walkowiak mit einem Team für Tokio drehte: Es vermittelt das Zusammenwirken von Mensch und Natur mit Rückgriff auf Motive des Zen-Buddhismus. Einen forschenden Ansatz zeigt das Projekt „Go to the Source“ der Künstler Leo Höschele und Leo Trotsenko, die dem Fluss Bilina in Tschechien bis an seinen Ursprung folgten und dabei natürliche Prozesse und menschliche Eingriffe unter die Lupe nahmen. Das Künstlerinnen-Trio Selbi Jumayeva, Alisa Verbina und Olha Vinichenko beschäftigte sich fürs Kulturforum London mit der Erfassung von Zugvogel-Routen – und stellte diese menschlichen Migrationsbewegungen gegenüber.