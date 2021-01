Kostümbildner Thomas Oláh: „Es geht nie um gutes Aussehen“

In die post-apokalyptische Zukunft hat Thomas Oláh kürzlich für Netflix geblickt und dessen düstere Sci-Fi-Serie „Tribes of Europa“ (abrufbar ab 19. Februar) ausgestattet. An die 1.500 Kostüme wurden von ihm entworfen und in einer Werkstatt in Prag in Einzelanfertigungen produziert. Zu Spitzenzeiten nähten rund 20 Schneiderinnen und Schneider, um den Aufwand zu bewältigen.

Oláh steht in seinem Büro vor einem langen Tisch, hinter dem sich eine große Bücherwand auftürmt, und blättert in seinen Entwürfen zu „Tribes of Europa“.