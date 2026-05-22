Lang Lang im Konzerthaus: Ein schockierender Beethoven

Mehr als zwanzig Jahre ist es her, als der Pianist Lang Lang aus China in der Klassikwelt einschlug. Die einen feierten ihn wie einen Pop-Star, Traditionalisten ließen ihn nicht gelten. Heute kann er mehr als 20 Jahre Karriere und ein Millionenpublikum verbuchen. Mit Mozarts Rondo in D-Dur, KV 485, eröffnete Lang Lang seinen Solo-Abend im ausverkauften Konzerthaus in Wien .

Leichthändig arbeitete er Kontraste heraus und ließ die Triller gläsern klingen. Bei Ludwig van Beethovens Sonate in c-Moll, op. 13, löste er einen Schock aus, als er den ersten Akkord mit Gewalt anhob. So düster hört man die „Pathétique“ selten.

Schon nach wenigen Takten war klar, hier agiert ein Musiker, der etwas zu sagen hat. Verhalten gestaltete er die ersten Passagen. Jeder Anschlag war mit Bedacht gesetzt. Mit sanfter Gewalt legte er den Schwerpunkt seiner Interpretation auf die düsteren Elemente. Sublim changierte er zwischen Bedrohung und einem psychedelischen Klangszenario. Dass am Ende dieses Satzes Applaus einsetzte, unterbrach die Spannung, konnte seinem intensiven Spiel jedoch nichts anhaben.

Im Adagio hob er die gesanglichen Passagen besonders hervor. In den rasanten Teilen setzte er auf Präzision.