Buchbinder im Konzerthaus: Mozart mit Tiefgang, Eloquenz und Spielfreude

Wie hat Mozarts Musik zu seinen Lebzeiten geklungen? Wie sollte er heute klingen? Fragen wie diese werden obsolet, wenn der Pianist Rudolf Buchbinder am Klavier die ersten Töne anschlägt, beziehungsweise dem Orchester das Zeichen zum Einsatz gibt. Das stellte er im Konzerthaus bei drei Klavierkonzerten von Mozart mit den Wiener Symphonikern klar.

Er übernahm vom Klavier aus die Leitung. Mit dem Konzert in B-Dur, KV 595, gab er den Auftakt. Er hatte das Geschehen fest in der Hand und sorgte zugleich für eine Spielfreude und eine echt musikantische Aufführung. Wie Balsam ließ er die Musik strömen und im langsamen Satz eine gewisse Sehnsucht spüren. Mit dem Orchester agierte er in absoluter Harmonie.

Das war auch beim A-Dur-Konzert, KV 488, zu erleben. Der Klang, den er den Streichern entlockte, glich einer Umarmung. Er setzte auf erfrischende Tempi, auf ein sanftes Vorwärtsdrängen. Dieser Pianist ließ in jedem Moment, in jeder Phrase Mozarts Musik atmen und immer wieder die Töne zartfühlend perlen. Feinsinnig kehrte er einen gewissen Schalk in manchen Passagen hervor.