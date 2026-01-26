Jubelstürme nach langer Absenz: Wiener Philharmoniker in Erl

„Zuletzt waren sie nach langer Absenz doch tatsächlich letztmalig im Jahr 1999 in Tirol und seit 1917 in unserem Bundesland insgesamt nur neun Mal, wie ich recherchiert habe“, begrüßte ein sichtlich bewegter Hans Peter Haselsteiner, Präsident der Tiroler Festspiele, sein Publikum zum Konzert der Wiener Philharmoniker. So war es aufgrund dieser unglaublich langen Spanne höchste Zeit, dass das österreichische Paradeorchester hier bei den Tiroler Festspielen in Erl im Festspielhaus aufspielte.

Lange ausverkauft Natürlich war der Saal seit Wochen völlig ausverkauft und das Publikum in gespannter Erwartung. Und man wurde nicht enttäuscht: Der Klangkörper, soeben aus dem nicht allzu fernen Salzburg von der Mozartwoche angereist, hatte ein fast identisches, dort schon höchst erfolgreich aufgeführtes Programm im Gepäck. Gleich zu Beginn tauchte man intensiv in eine Geisterwelt, ins Fantasiereich der Ouvertüre „Ein Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy ein: Hochromantisch und reich an Farben wurde hier unter der ebenfalls schon in Salzburg am Pult stehenden Karina Canellakis, die damit ihr vielbeachtetes Debüt bei den Philharmonikern gegeben hatte, musiziert.

Im Gegensatz zu Salzburg, wo Maria Duenas diesen Part bewältigte, wusste die Konzertmeisterin des Orchesters, Albena Danailova, auch sonst immer wieder als Solistin bei renommierten Klangkörpern zu erleben, ihre immensen solistischen Fähigkeiten beim populären, einzigen Violinkonzert in e-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy zur Schau zu stellen. Womit wieder einmal bewiesen wurde, welche exzellente Solistinnen und Solisten in den eigenen Reihen des Klangkörpers zu finden sind.

