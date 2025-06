Der argentinische Komponist, Pianist und Dirigent Lalo Schifrin ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren Donnerstagfrüh, wie seine Söhne Ryan und William den US-Magazinen Deadline und Variety bestätigten.

Der in den USA lebende Schifrin galt als einer der einflussreichsten Filmkomponisten seiner Generation und schrieb unter anderem die Musik zu "Mission: Impossible", "Bullitt", "Starsky & Hutch" und mehreren "Dirty Harry"-Filmen mit Clint Eastwood. Schifrin gewann mehrere Grammys, zudem war er sechsmal für einen Oscar nominiert – unter anderem für "Cool Hand Luke", "The Fox", "The Amityville Horror" und "The Sting II". Im Jahr 2019 erhielt er einen Ehrenoscar für sein Lebenswerk.