Komponist und Intendant Thomas Daniel Schlee ist tot

Er war eine der prägenden Musikschaffenden des südlichen Österreichs - Thomas Daniel Schlee hat als Komponist, Organist, vor allem aber als langjähriger Intendant des Carinthischen Sommers das musikalische Geschehen im Lande mitbestimmt. Nun ist der gebürtige Wiener am gestrigen Montag kurz nach seinem 68. Geburtstag gestorben. Dies teilte die Familie Ö1 mit. Damit verstarb nach Gerda Fröhlich binnen weniger Tage die zweite einstige Führungsfigur des Carinthischen Sommers.

Theoretiker und Praktiker

Dem am 26. Oktober 1957 geborenen Thomas Daniel Schlee war als ältestem Sohn des Musikwissenschafters Alfred Schlee die Welt der Töne buchstäblich in die Wiege gelegt. Der junge Schlee nahm Orgelunterricht bei Friedrich Lessky und studierte an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst Orgel sowie Komposition, promovierte aber auch in Musikwissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Wien. Dieser doppelte Blickwinkel auf die Musik - die Perspektive des Theoretikers und Ermöglichers gepaart mit dem praktischen Musizieren und Komponieren - wurde auch prägend für die berufliche Laufbahn Schlees.

So wurde er 1986 Musikdramaturg am Salzburger Landestheater und 1990 Musikdirektor des Linzer Brucknerhauses. Ende des Jahrtausends folgte der Wechsel nach Deutschland, wo Schlee von 1999 bis 2003 stellvertretender Intendant des Bonner Beethovenfests war. Und dann folgte jene Position, die das Schaffen des Musikmanagers Thomas Daniel Schlee entscheidend prägen sollte.