Kommen Sie! Warum man wieder ins Theater sollte

Doch nun scheint dieser Zauber des Sommers vorüber zu sein. Überall auf der Welt, ja sogar in Österreich, dem Land, in dem Kunst einen höheren Stellenwert hat als irgendwo sonst, bleiben viele Sitzplätze leer. Warum ist das so? Liegt es an den Masken? Ist es die Angst? Haben nicht die Salzburger Festspiele gezeigt, dass Theater sichere Orte sind, und haben die Bühnen nicht hervorragende Präventionskonzepte ausgearbeitet? Ist es die Möglichkeit eines neuen Lockdowns und die Sorge, dass die Vorstellungen wieder nicht stattfinden können? Oder sind wir in einem Zustand der komfortablen Passivität erstarrt? Eingenickt und sediert von der Technik? Ist es so bequem geworden, unsere Zoom-Sessions im Pyjama von der Couch aus abzuhalten und in der Pause Netflix zu schauen?