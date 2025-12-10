Scheich von Abu Dhabi soll Rekord-Gemälde von Gustav Klimt gekauft haben

"Es war Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, kurz MBZ, der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate und der Regent von Abu Dhabi - das hat mir jemand, der an der Spitze des Auktionsbusiness steht, erzählt", schreibt Kenny Schachter. "Führungskräfte von Sotheby's haben das mir gegenüber in mehreren Telefonaten verneint, es dann aber gegenüber anderen Personen bestätigt, die scheinbar wichtiger sind und die ich kenne." Mit diesen Worten kolportierte Schachter, ein prominenter Kunsthändler, Künstler und Kolumnist des Branchendienstes "Artnet". am Mittwoch die Identität jener Person, die am 18. November bei Sotheby's in New York Gustav Klimts "Bildnis Elisabeth Lederer" um 236 Millionen US-$ gekauft hatte. es war der höchste Preis, der je für ein Klimt-Gemälde bei einer Auktion gezahlt wurde - und der zweithöchste Auktionserlös für ein Kunstwerk überhaupt.

Den Spitzenplatz hält weiterhin "Salvator Mundi", das Leonardo da Vinci zugeschriebene Christusbild, das 2017 um 450 Millionen US-$ den Besitzer wechselte. Auch hier war es Schachter, der den Namen des Käufers als erster nannte: Laut seinem Bericht, der 2019 veröffentlicht wurde soll sich das Bild, das seit der Auktion nie wieder öffentlich gezeigt worden war, auf der Yacht des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman befinden - ob es noch immer dort ist, ist freilich nicht gesichert.

Offiziell bestätigt wurden all diese Berichte freilich nie: Schachter, der für Artnet regelmäßig Insider-Infos recherchiert, gilt aber im Top-Segment des Kunstmarktes als sehr gut vernetzt und meist sehr gut informiert. Dass Klimts "Elisabeth Lederer" nach Abu Dhabi gehen würde, war nach der Auktion freilich schon mehrfach vermutet worden. Neben dem nötigen Geld sind dort auch die Museen vorhanden, die zwar mit enormen Budgets gebaut wurden, aber nicht über Sammlungen in jener Breite und Qualität verfügen wie andere Destinationen.

