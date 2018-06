Klaus Maria Brandauer: Unverwechselbar, kritisch und gnadenlos

Der ORF serviert seinem Publikum zu Brandauers 75. Geburtstag einige Schmankerln. So stehen zwei seiner größten Filmerfolge auf dem Programm. Zunächst: István Szabós „Mephisto“ (Mo., 0.30 Uhr, ORF2); zuvor läuft das Porträt „Ich bin’s am Ende immer selbst“ um 23.20 Uhr.

Am 23. Juni um 13.10 Uhr gibt es auf ORF2 „Jenseits von Afrika“ zu sehen, jenen Film, für den Brandauer 1986 den Golden Globe erhielt. Brandauers jüngster TV-Film, das ROMY-prämierte Alzheimer-Drama „Die Auslöschung“ (2013), ist am Mittwoch um 20.15 Uhr in ORF2 zu sehen. In Nikolaus Leytners Film spielt Brandauer an der Seite von Martina Gedeck einen Universitätsprofessor, der eine späte Liebesgeschichte erlebt, aus der durch Alzheimer eine tragische Verlust- und Leidensgeschichte wird.

Aber gibt es eigentlich neue Projekte? „Ich bin ständig unterwegs, denn ich gebe viele Gastspiele. Zu meinem Geburtstag lese ich im Akademietheater aus den Briefen von Wolfgang Amadeus Mozart (am 19. Juni, Anm.). Im Herbst wird dann „König Lear“ am Burgtheater in der Inszenierung von Peter Stein aus der Spielzeit 2013/2014 wieder aufgenommen. Und ich werde auch wieder drehen“, sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Für die weiteren Lebensjahre hat sich Brandauer noch einiges vorgenommen: „Das Wichtigste ist, ein neugieriger Bürger zu sein. Und jeder ist aufgerufen, einer falsch gepolten Gesellschaft die Stirn zu bieten. jeder sollte sich einmischen. Niemand sollte sagen: Ich kann nichts ändern.“