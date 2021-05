Kiss verschieben Tournee und kommen 2022 nach Wien

Die US-amerikanische Hard-Rock-Band Kiss verschiebt wegen der Corona-Pandemie noch einmal ihre Europatournee. Das betrifft auch das am 27. Juni in der Wiener Stadthalle geplant gewesene Konzert. Dieses soll nun am 26. Juni 2022 am selben Ort nachgeholt werden. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, berichtete der Veranstalter am Mittwoch.