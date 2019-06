Kippenberger und Lassnig: Ein Rendezvous, nackt im Museum

Dass die Malerin Kippenbergers Wiener Ausstellungen und auch seine posthume, 1998 in Basel realisierte Selbstporträt-Schau gesehen hat, hält Pakesch für höchst wahrscheinlich. „Gleichzeitig können wir annehmen, dass sich Kippenberger in der Form, in der er sich selbst darstellte, bei Lassnig bedient hat“, so der Zeitzeuge.

Das bloße Nachzeichnen von Einflussvektoren ergibt freilich noch keine gute Ausstellung. Doch die Bilder, die nun im lang gezogenen, in einer U-Bahnstation untergebrachten „Kunstbau“ präsentiert werden, bleiben nicht stumm. Sie begegnen einander vor allem bei der schonungslosen Selbstdarstellung, die beide Künstler praktizierten: Kippenberger etwa stellte alle Positionen der Schiffbrüchigen aus dem berühmten Gemälde „Floß der Medusa“ nach und verarbeitete die Posen weiter. Lassnig malte sich selbst in verzerrter und fragmentierter Form, ständig das eigene Befinden analysierend.

Der Titel „Body Check“ ist diesbezüglich gut gewählt, lässt er sich doch als Aufeinanderprallen, aber auch als ein Überprüfen von Körpern übersetzen. Die Idee, Körperteile aus dem üblichen Verband zu lösen – und etwa ein Auge in den Mund zu nehmen – kommt bei beiden Künstlern in Gemälden vor, ebenso die Verwendung diverser Prothesen: Oswald Wieners Aufsatz über den „Bio-Adapter“, der 1969 wichtige Konzepte zur Mensch-Maschinen-Verschmelzung vorwegnahm, sei für beide Künstler wichtig gewesen, betont Pakesch.