Hurra! Hurra! Pumuckl führt die Kinocharts in Österreich und Deutschland an

Für die einen ist es einfach ein spaßiger Kinderfilm, für die anderen ein wohliger Retro-Trip. Und alle, scheint es, gehen ins Kino: Mit rund 70.000 Zuschauern (inkl. Previews) steht der Film "Pumuckl und das große Missverständnis" in Österreich auf Platz eins der Kinocharts. Das gab der Verleiher des Films am Montag nach dem Startwochenende in einer Aussendung bekannt.

Auch in den deutschsprachigen Nachbarländern kommt Pumuckl dem zufolge gut an: Mit 265.000 Zuschauern (inkl. Previews) an seinem ersten Wochenende ist der FIlm neuer Spitzenreiter in den deutschen Kinos. In der gesamten DACH-Region _ also in Deutschland, Österreich und der Schweiz - zählt er damit rund 350.000 verkaufte Kinotickets, heißt es in der Aussendung.