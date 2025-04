Jude Law über seinen neuen Film: Nacktheit war nicht die größte Herausforderung

Er war 27, als er mit „Der talentierte Mr. Ripley“ zum Star wurde. Seither hat Jude Law bewiesen, dass er sich in jeder Art von Rolle wohlfühlt. Zweimal für den Oscar nominiert, zeigte er sein Talent in 15 verschiedenen Genres, von Thriller über Komödie bis Musical. Im neuen Film, „Eden“, spielt er eine reale Person. Der von Ron Howard inszenierte Thriller basiert auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Geschichte einer Gruppe von Menschen, die nach dem Ersten Weltkrieg der Zivilisation entfliehen, um auf den Galápagos-Inseln ein neues Leben zu beginnen – eine Gruppe, die in ihrer Suche nach Glück bereit ist, Grenzen zu überschreiten.

KURIER: Regisseur Ron Howard hat gesagt, dass er es liebt, seinen Schauspielern Rollen zu geben, die eine große Herausforderung darstellen. War das so?

Jude Law: Es ist ein herausforderndes Werk. Es ist kein Film, der einem alles vorgekaut serviert – die Charaktere sind ungewöhnlich, und was sie einander antun, ist ziemlich düster. Aber es steckt eine wirklich reine Botschaft darin. Es geht sehr stark darum, wo und was wir heute tun müssen, um zu überleben. Das ist der Kern des Ganzen.

Sie sind sehr mutig in dieser Rolle…

Sie meinen, weil ich nackt herumlaufe?