Filmkritik zu "Eden": Sex, Gier und Geld führen zum Tod auf der Insel

US-Regisseur Ron Howard ist Routinier für breites Hollywood-Mainstream-Kino und betritt mit seinem Film „Eden“ neues Terrain. Die bizarre Geschichte deutscher Aussteiger, die in den 1930er-Jahren die Galapagos-Insel Floreana besiedelten und sich dort gegenseitig den Garaus machten, ist das Gegenteil vom genre-typischen Howard-Filmstoff. Sex, Gier, Geld und Macht befeuerten das Treiben (fast) aller Beteiligten und kulminierte in einem historischen, bis heute nicht aufgeklärten Kriminalfall. Unter Howards unentschlossener Regie ergibt sich mit „Eden“ allerdings eine plakative Zivilisationsparabel, die als „Herr der Fliegen“ mit Erwachsenen keinen schlüssigen Erzählton findet. Irgendwo zwischen Thriller, Drama, Mystery und (unfreiwilliger) Satire quält sich ein internationales Spitzen-Ensemble – inklusive dem österreichischen Burgschauspieler Felix Kammerer – durch ein lustloses „Survival of the Fittest“-Kammerspiel.