Erster Trailer zu "Wicked"-Fortsetzung: Fliegende Affen und (vielleicht) eine Hochzeit

Ein Trailer zum zweiten Teil des Film-Musicals "Wicked" verspricht eine emotionale Fortsetzung der Geschichte um die gegensätzlichen Hexen Glinda und Elphaba. Ariana Grande und Cynthia Erivo sind darin als entzweite Freundinnen in der magischen Fantasiewelt von Oz zu sehen. "Wicked: Teil 2" sei das "abschließende Kapitel der unerzählten Geschichte der Hexen von Oz" und solle am 20. November in die Kinos kommen, kündigte das Studio Universal an.