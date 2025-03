John Magaro spielt Keith Jarrett: "Es ist nicht wie ein Bob-Dylan-Film"

Das Konzert steht auf des Messers Schneide. Nur durch das flehentliche Bitten von Vera Brandes lässt sich Jarrett schließlich erweichen und spielt trotz – oder gerade wegen der denkbar ungünstigen Bedingungen, sein Jahrhundertkonzert. Die Geschichte des Konzerts und wie es beinahe nicht zustande kam, erzählt der israelische Regisseur Ido Fluk in seinem flott inszenierten Film „Köln 75“ (derzeit im Kino). Fluk fokussiert vor allem auf die junge Vera Brandes (gespielt von Mala Emde), die Himmel und Erde für das Gelingen der Veranstaltung in Gang setzt. Der, um den sich alles dreht, ist Keith Jarrett, faszinierend introvertiert verkörpert von John Magaro.

© APA/AFP/MICHAEL TRAN John Magaro spielt Keith Jarrett: "Köln 75"

Nein, sagt John Magaro, amerikanisch entspannt, im KURIER-Interview: Er habe Jarrett vor der Arbeit an dem Film nicht gekannt. Aber einmal in die Materie eingearbeitet, konnte er sich der Faszination des legendären Pianisten nicht mehr entziehen: „Keith Jarrett ist ein Genie. Seine Fähigkeit, ein gesamtes Klavierstück spontan zu improvisieren, ist einfach unglaublich.“

Er selbst habe zwar in seiner Jugend Klavier gespielt, musste sich aber mithilfe eines Musiklehrers in New York in ganz neue Dimensionen hinein arbeiten: „Die Stücke von Keith Jarrett lebten nur während seines Konzerts. Wenn sie nicht aufgenommen wurden, waren sie danach weg.“ Das sei auch das Besondere an „Köln 75“, findet Magaro: „Es ist nicht wie ein Bob-Dylan-Film, wo man jeden einzelnen Song kennt und immer wieder spielen kann. Keith spielte seine Stücke ein Mal, dann wurden sie nie wieder gehört.“

Fakten Keith Jarrett

Geboren 1945 in Pennsylvania, hatte Jarrett seit seinem dritten Lebensjahr Klavierunterricht und galt als Wunderkind. Er spielt überwiegend Jazz, aber auch klassische Musik. Seinen Durchbruch hatte er als Mitglied der Jazzrockformation von Miles Davis The Köln Concert

Die Albumaufnahme des Improvisations-Solokonzerts entstand am 24. Jänner 1975 in der Kölner Oper und wurde von Vera Brandes organisiert Der Film

„Köln 75“ von Ido Fluk erzählt, wie die junge Vera Brandes trotz großer Schwierigkeiten alles daran setzt, das Konzert von Keith Jarrett in Köln zu ermöglichen. In den Hauptrollen spielen Mala Emde und John Magaro

Keine Musikrechte Keith Jarrett, offenbar ein recht eigenwilliger Zeitgenosse, hatte so gar keine Lust, mit dem Filmemacher und seinem Team in Kontakt zu treten. Er gab auch die Musikrechte nicht her. John Magaro spielte daher Improvisationsstücke auf dem Klavier, die extra für den Film komponiert wurden. Bis ins kleinste Detail studierte er mithilfe von Konzertaufnahmen Jarretts Manierismen, seine Geräusche und „warum er so spielte, wie er spielte“ bis: „Denn mehr noch als die technischen Aspekte macht sein Stil sein Klavierspiel aus.“

© Polyfilm/Alamode Das Konzert steht auf der Kippe: Mala Emde als Vera Brandes in "Köln 75"