Keine "Corruption" im Burgtheater

Abgesehen von Finanznot, einem zerstrittenen Ensemble und der Frage, wer das Haus leiten wird, steht das Burgtheater auch vor einem weiteren, delikaten Problem: Was passiert mit den geplanten, vertraglich fixierten Hartmann-Inszenierungen? Ob Matthias Hartmann am Burgtheater weiter inszenieren darf, ist derzeit unklar. Aus dem Büro von Kulturminister Josef Ostermayer hieß es zuletzt, Hartmann sei als Direktor der Burg abgesetzt worden, nicht als Regisseur. Andererseits erscheint es unwahrscheinlich, dass der Ex-Direktor, der sein Büro nicht mehr betreten darf, von staatsanwaltlichen Untersuchungen bedroht ist und gegen seine Entlassung prozessieren will, als Regisseur im Haus ein- und ausgeht.

Konkret geht es um zwei Produktionen: „Der falsche Film“ und „Die letzten Tage der Menschheit“. Beide sind pikant.

„Der falsche Film“ sollte schon am 6. April Premiere haben, Hartmann befand sich zuletzt mitten in den Proben, die Arbeit wurde bereits als work in progress in einer „öffentlichen Probe“ gezeigt. Das Heikle daran: Hartmann hat dieses Stück nicht nur inszeniert, sondern auch geschrieben – der Text entstand in Zusammenarbeit mit den Schauspielern.