ImPulsTanz als Festival: „Das hat der Stadt gar nicht gefallen“

Als Mitarbeiter im Tanzforum in der Zieglergasse begegnete er dem charismatischen Tänzer, Choreografen und Pädagogen Ismael Ivo (1955 – 2021). Gemeinsam entstand die Idee, Workshops im Sommer anzubieten, und Regensburger fand dafür zunächst das Universitätssportzentrum auf der Schmelz: „Dort war im Sommer nichts los, außer ein paar Sektionschefs, die Fußball gespielt haben.“

Hinter dem Erfolg stecken Intendant Karl Regensburger und sein Team. Wenn er an die Anfänge 1984 denkt: Hat er damit gerechnet, dass ImPulsTanz zu einer fixen Institution wird? „Nein, das war nicht absehbar. Aber ich habe gespürt, dass das Interesse an Tanz und Bewegung zu wachsen beginnt.“

257 Workshops

Bis heute sind die Workshops, die sich gleichermaßen an Laien und Profis richten, ein Bestandteil von ImPulsTanz. Diesen Sommer werden es 257 in 18 Abteilungen sein, auch für Kinder, Jugendliche und Menschen ab 60. Von Anfang an war es Regensburger zudem wichtig, Menschen mit Behinderung einzubeziehen.

Die Dozentinnen wiederum boten Aufführungen ihrer jüngsten Stücke an, für die George Tabori sein Theater „Der Kreis“, das heutige Schauspielhaus, bereitstellte: „Das hat der Stadt am Anfang gar nicht gefallen. Ein besonderer Unterstützer war dann der damalige Bürgermeister Helmut Zilk. Er empfahl mir, mehr Selbstvertrauen zu zeigen, und er initiierte unsere erste maßgebende Förderung. Das hat uns gerettet.“

Von Anfang an dabei ist Marie Chouinard: „Damals war sie wie ein Wesen vom anderen Stern“, so Regensburger. Auch diesen Sommer wird sie ein aktuelles Stück zeigen. Abseits von Wien gibt es keine Stadt, die das Schaffen so bedeutender Choreografinnen und Choreografen wie zum Beispiel von Anne Teresa De Keersmaeker nahezu lückenlos zeigt. 41 Stücke waren von De Keersmaeker bisher zu sehen, diesen Sommer folgt das nächste.