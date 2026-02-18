Karl Markovics als alter Griesgram: "Sie glauben an Engel, Herr Drowak?"
Er ist ungewaschen, stinkt, trinkt zu viel und wirft Urinbomben auf Vollzugsbeamte, die ihm zu nahe kommen. Herr Drowak ist alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse. Das Amt für Ruhe und Ordnung schickt ihm die sanfte Puppenspielerin und Studentin Lena, die ihn zum Schreiben animieren soll. Denn Drowak ist eigentlich Schriftsteller. Eine unglückliche Seele, die vor langer Zeit die Frau, die er liebte, vergrault hat. Danach wurde er in seinem Leben nicht mehr froh.
Karl Markovics gibt diese unglückliche Figur, die ihren Grant und Furor wie einen Panzer trägt und in der kafkaesk anmutenden Beamtenwelt (Lars Eidinger ist der Amtsleiter!) zu bestehen versucht.
Surreales Märchen
In surrealen Schwarz-Weiß-Bildern legt dieses seltsame Großstadtmärchen den weichen Kern des alten Griesgrams frei. Hineingezogen wird man nicht, der Film entwickelt keinen Sog. Schade, denn Karl Markovics und Luna Wedler sind großartig.
INFO: D/CH 2025. 128 Min. Von Nicolas Steiner. Mit Karl Markovics.
