Kammerspiele: Schöner Erfolg für Turrinis „Josef und Maria“

Das ist die Kurzfassung von Peter Turrinis „Josef und Maria“. Es ist sein erfolgreichstes Stück – in 20 Sprachenübersetzt, mehr als 100 Inszenierungen auf der ganzen Welt. Entstanden ist es 1980, auf Basis eines Drehbuchs. Und man muss sagen: Es ist hervorragend gealtert

Regisseur Alexander Kubelka nimmt in den Wiener Kammerspielen ein paar Anachronismen bewusst in Kauf – niemand rechnete im Jahr 1991, in das die Handlung verlegt wurde, noch mit dem Ausbruch des Sozialismus. Das ist aber genau genommen egal, das Stück erzählt in Wahrheit von zwei einsamen Menschen, nicht von Politik. Und das ist zeitlos.