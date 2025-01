"Kaiserrequiem" an der Volksoper: Die bittere Gnade des Sterbens

Die Tänzer sprechen, die Sänger bewegen sich in eigenen Choreografien so viel, wie sonst wohl in zehn Opern zusammen. Die Rollen sind gedoppelt: Josef Wagner und Martin Winter geben den Tod. Wagner singt in zackiger Zeitlupenbewegung, Winters schön anzusehendes Bewegungsvokabular komplettiert die Rolle zur zentralen des Abends.