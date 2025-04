Brachial, wortgewaltig, irritierend ist Sigi Zimmerschied , Bayerns kompromissloser Theaterkabarettist . Sein Solo „Kein Thema“ hatte am Dienstag Österreich-Premiere im Stadtsaal in Wien . „Ich bin stark. Ich bin schön. Ich bin der Nabel der Welt“, sagt wie ein Mantra seine intrigante und manipulative Bühnenfigur, der Coach Heini Himmerl. Mit seiner Geschichte und seinem Niedergang passt er perfekt ins sattsam bekannte reale Bild der aktuellen Autokraten-Schwemme.

In Wahrheit ist sein „Work Live Balancing Trainer und No Problem World Creator“ im intensiven Dauer-Palaver ein physisch wie psychisch Gestörter, der nach einem „Schlagerl“ samt Amnesie ständig Tabletten schluckt und eigentlich in seiner beredten Ratlosigkeit zu nichts zu gebrauchen ist. Um festzustellen: „Amnesie ist kein Defekt. Das ist doch ein Geschenk.“ Also zieht er her u. a. über das radikalfeministische Nuscheltheater, Menschen, die nichts sind als „ein Nichts mit Anspruch“ und die weit verbreitete Geschlechtsverwirrungen: nonbinär, genderqueer ...

"Grinsen Sie die Menschen ins Glück!“ Der Coach und Influencer, amoralisch und arrogant, sagt: „Behaupten statt wissen ist das Gebot der Stunde. Grinsen Sie die Menschen ins Glück!“ Da erkennt einer die absolute Unverfrorenheit als den neuen Polit-Trend der Zeit, in der pure und nie belegte Behauptungen, Lügen, Dilettanismus und viel Narzissmus alles an wichtigen Themen der Gegenwart wie Klimawandel und Populismus in den Schatten stellen. Zimmerschied kritisiert zum einen die Haltung des besserwissenden aber völlig inkompetenten Beraters, der sehr wortreich nichts zu bieten und zu sagen hat, und zum anderen die Verführbarkeit der Menschen und deren ignorante Haltung.