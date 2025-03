Als "Anheizer" fungiert Timbaland, wie der Veranstalter Live Nation in einer Aussendung bekannt gab.

Pop-Fans dürfen sich freuen: Superstar Justin Timberlake tritt am 14. Juli im Ernst-Happel-Stadion in Wien auf.

Timberlake wird neben Hits auch Songs aus seinem aktuellen Album "Everything I Thought Was" präsentieren. Karten sind via Ticketmaster-Online-Presale (für 48 Stunden) ab Mittwoch, 10 Uhr, erhältlich und ab Freitag im allgemeinen Vorverkauf. Das Interesse dürfte groß sein.

Das letzte Mal trat Timberlakr vor sieben Jahren in der Wiener Stadthalle auf.