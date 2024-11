Investor Justin Sun verspeist Millionen-Banane - und kauft 100.000 weitere Früchte

Der chinesische Investor Justin Sun, der wie berichtet 6,2 Millionen US-Dollar für das Werk "Comedian" des Konzeptkünstlers Maurizio Cattelan - auch bekannt als "die teuerste Banane der Welt" - bezahlt hatte, kostet den Publicity-Effekt seiner Investition in vollen Zügen aus: Am Freitag verspeiste er die Frucht unter großem Medieninteresse. Sie schmecke "viel besser als andere Bananen", gab er dabei zu Protokoll.

Der Aktion ging laut Guardian eine Ansprache voraus, in der Sun die Parallelen zwischen Konzeptkunst und Kryptowährungen hervorstrich. Tatsächlich ist der Abstraktionsgrad im Bereich der Kunst, in der immaterielle Ideen das eigentliche Werk darstellen, in mancher Hinsicht mit den komplexen Transaktionen des Finanzwesens vergleichbar. Da half auch der Protest einer Hilfsorganisation wenig, die vor dem Auktionshaus darauf hingewiesen hatte, was eine Spende von 6,2 Millionen US-$ bewirken könnte.