Junge Kunstszenen Wien: Wo sich heute etwas abspielt

Dieser Tage bietet sich wieder die Gelegenheit, über dieses Dilemma zu sinnieren: Das Belvedere 21 hat bis zum 2. Juni eine Schau mit dem Titel „Über das Neue – Junge Szenen in Wien“ eingerichtet. Sie versteht sich in gewisser Hinsicht als Fortsetzung des Überblicks-Formats „Lebt und arbeitet in Wien“, das von der Kunsthalle Wien unter Direktor Gerald Matt dreimal (2000, 2005, 2010) ausgerichtet und von Matts Nachfolger Nicolaus Schafhausen 2015 als „Destination Wien“ adaptiert wurde.

Schafhausen verwendet den Begriff „Szene“ nicht gerne – nach dem Verständnis, das auch in der Programmatik der Kunsthalle sichtbar wird, ist das über Ortsgrenzen vernetzte Arbeiten für die Kunst im Digitalzeitalter relevanter als die Zusammenrottung um Galerien, Akademien, temporäre Kunsträume, Cafés oder andere lokale „Szene-“ Einrichtungen.

Das Kuratorenduo im Belvedere 21, Severin Dünser und Luisa Ziaja, konnte seinerseits das Profil des früheren „20er-“ bzw. 21er“-Hauses mit zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen so weit schärfen, dass die Institution als relevanter Ort im jüngeren Wiener Kunstleben gelten darf. Umso enttäuschender ist, dass ihre aktuelle Ausstellung den Begriff „Szenen“ zwar im Titel führt, diesen aber nicht weiter erläutert: Das Konzept sieht bloß vor, dass zu 18 subjektiv ausgewählten Kunstschaffenden unter 35 drei Pavillons in die Schau eingebaut wurden, in denen sich abwechselnd 12 Wiener Projekträume präsentieren: Neue Werke aus Wiener Ateliers sind da ebenso zu sehen wie Beiträge von Künstlern aus anderen Ländern.