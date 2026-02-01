Hoffnung auf eine neue Generation

Der eine Jahrgang 1982, der andere Jahrgang 1947 – beide im Lauf der Jahre im Bereich von Kultur und Medien tätig, seit zwei Jahrzehnten in Freundschaft verbunden: Fabian Burstein, zur Zeit Intendant von Globart, und Peter Menasse, u. a. ehemaliger Chefredakteur des jüdischen Kulturmagazins Nu.

In „Generation Delta“ unterhalten sich die beiden über Gott und die Welt, „jenseits von Jung und Alt“. Wobei die „Generation Delta“ Menschen meint, „die sich über ihre Haltung als gemeinsame Generation definieren“. Oder anders gesagt: „die Hoffnung auf eine Gesellschaft, die imstande ist, mit Unterschieden zu leben“.

Wer möchte das nicht? Die Unterschiede zwischen den beiden Protagonisten sind freilich ideologisch gesehen nicht allzu groß, beschränken eher auch solche, die dem unterschiedlichen Temperament und Alter zuzuschreiben sind.

In Einzelfragen zeigen sich dann aber doch unterschiedliche Zugänge. Während Burstein „ein ganz klarer Verfechter der Strategie, Denkmäler wie jenes von Karl Lueger aus dem öffentlichen Raum zu entfernen“ ist (gerne auch gewaltsam, wie er durchklingen lässt), gibt sich hier Menasse deutlich besonnener. Weil er weiß, dass mit den Denkmälern auch die Geschichte schwindet und das Verständnis um deren Bedeutung für die Gegenwart. Außerdem: „Diejenigen, die gerade an der Macht sind, schreiben die Geschichte, anhand derer man sich unliebsamer Denkmäler entledigen kann.“