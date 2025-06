Julie Delpy über ihre neue Komödie: „Ich mache mich über alle lustig“

Seit Julie Delpy gemeinsam mit Ethan Hawke durch Wien flanierte, ist sie weltbekannt. Bis heute zählt „Before Sunrise“ (1995) von Richard Linklater zu den charismatischsten Filmen, die je in dieser Stadt entstanden.

Delpy selbst wurde 1969 in Paris geboren, lebt aber seit Langem in Los Angeles. Weil ihre Eltern als Theaterschauspieler viel umherzogen, verbrachte sie in ihrer Jugend viel Zeit in der Provinz; bei einer Tante in Paimpont, zum Beispiel, einem Dorf in der Bretagne.

Genau dort hat Delpy, die nicht nur als Schauspielerin arbeitet, sondern seit 2007 auch selbst Filme dreht, ihre Culture-Clash-Komödie „Die Barbaren – Willkommen in der Bretagne“ (derzeit im Kino) angesiedelt. Erzählt wird von einer munteren Dorfgemeinschaft, deren mediensüchtiger Bürgermeister gerne das Rampenlicht sucht. Auf Betreiben der wohlmeinenden Lehrerin Joëlle – verkörpert von Delpy selbst – überredet er seine Mitbürger, eine Familie ukrainischer Flüchtlinge aufzunehmen. Ein Fernsehteam soll das regionale Vorbild französischer Willkommenskultur dokumentieren, und Paimpont – allen voran den Bürgermeister – gut dastehen lassen.

Die bretonischen Gesichter werden allerdings immer länger, als anstelle der erwarteten Ukrainer eine syrische Familie aus dem Kleinbus klettert. „Hat der Typ drei Frauen?“, will der schockierte französische Supermarktbesitzer wissen, der die Schwester und Tochter an der Seite des syrischen Familienvaters gleich mit einem Harem verwechselt.