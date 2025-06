Tennisfilm über Missbrauchsvorwurf: „Lernen, dem Schweigen zuzuhören“

Spielt selbst gerne Tennis: Leonardo Van Dijl, Regisseur von "Julie bleibt still".

Günstig hinzu kam, dass erst unlängst Schauspielstars wie Zendaya in Luca Guadagninos Dreiecksfilm „Challengers“ dem Tennissport im Kino einen populären Schub versetzte: „Das war ein Wink des Schicksals.“

Leonardo Van Dijl – obwohl selbst „nicht sehr athletisch“, wie er im KURIER-Gespräch zugibt – war immer schon fasziniert von der Welt des Sports und ist selbst leidenschaftlicher Tennisspieler. Deswegen erzählte er seine Geschichte auch im Tennis-Milieu – „weil ich mich dort am besten auskenne und nicht, weil es dort besonders schlimm zugeht“.

Van Dijs Hauptdarstellerin Tessa van den Broeck ist selbst professionelle Tennisspielerin – für den Regisseur eine Voraussetzung für die Rolle: „Opfern von Missbrauch wird oft Misstrauen entgegengebracht. Wenn Julie von einer Person gespielt wird, die keinen Ball trifft, hätte das die Authentizität ihrer Geschichte untergraben.“

Außerdem habe er die Erfahrung gemacht, dass gute Tennisspielerinnen potenziell auch gut schauspielen können, „weil sie den Auftritt gewöhnt sind – sei es im Training, wo sie schnell auf Feedback reagieren müssen, aber auch bei Turnieren. Sie bringen also eine perfekte Kombination aus Vorbereitung, Praxis und Improvisation mit.“ In Tessa von den Broeck fand Van Dijl „eine Tennisspielerin mit Star-Qualität“, die es noch dazu schaffte, „viele verschiedene Schichten an Emotionen darzustellen und dabei doch stoisch zu bleiben.“

Aber warum bleibt Julie stoisch? Warum äußert sie sich nicht zu den Verwürfen, die gegenüber ihrem langjährigen Trainer im Raum stehen?