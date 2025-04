Julia Jentsch wird von ihrer Tochter kontrolliert: "Schrecklich oder lustig"

Wenn Kinder telepathische Fähigkeiten haben, befinden wir uns meistens in einem Horrorfilm: In „Shining“, zum Beispiel, oder „The Sixth Sense“. Dabei geht es oft recht blutig zu und die Kleinen haben übersinnliche Visionen und sehen Tote.

Nichts davon in der deutschen Tragikomödie „Was Marielle weiß“ (derzeit im Kino): Nachdem die zwölfjährige Schülerin Marielle von ihrer besten Freundin eine saftige Ohrfeige erhalten hat, kann sie plötzlich sehen und hören, was ihre Eltern tagsüber so treiben. Und zwar alles. Sie kann hören, wie ihre Mutter mit ihrem Arbeitskollegen eine heimliche Zigarette raucht und bei der Gelegenheit einen sehr expliziten Sex-Talk mit ihm führt.