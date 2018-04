Filmkritik zu "Zwei Herren im Anzug": Doch kein Nazi war ich nie

In meist aufgeräumten Schwarzweiß-Rückblenden erinnert sich Pankraz (Bierbichler in Doppelrolle) an Kindheit und Jugend und daran, wie der Erste Weltkrieg ausbrach und der Bruder begeistert an die Front zog. Zurück kommt er als „Vollnazi“, schießt in der Kapelle den Christus vom Kreuz („Verrecken sollst, Jud!“) und verschwindet dann in der Klapsmühle. Aus der Traum von der Opernkarriere, Pankraz muss Seewirt werden.

Wie die Vergangenheit darstellen, wenn man sie nicht einmal erinnern kann?

„Ich war nie ein Nazi. Doch kein Nazi war ich nie“, sagt Pankraz auf einem bunt dumpfen Faschingsball zu einer Frau, die als Hitler verkleidet auf dem Tisch tanzt. Ein Bauer hat sich das Gesicht schwarz angepinselt und grinst dem afroamerikanischen Besatzungssoldaten entschuldigend ins Gesicht. Bei dem Wort „Demokratie“ brechen alle Gäste in Buhrufe aus.